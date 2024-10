Entregador fica com fratura exposta após acidente entre moto e caminhonete

O entregador Jean Claudecir Menezes de Oliveira, 50 anos, sofreu uma fratura exposta após uma colisão envolvendo uma caminhonete Fiat Toro e uma motocicleta, no final da tarde desta quarta-feira (2), no cruzamento das ruas São José e 7 de Setembro, no bairro Esperança, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Jean trafegava em uma moto modelo Honda Twister, 250 cc, de cor amarela, placa MZT-9044, pela rua 7 de Setembro, no sentido bairro-centro, quando o motorista da caminhonete Fiat Toro, de cor vermelha, placa NXT-2F86, que trafegava pela rua São José, invadiu a preferencial, e o motociclista colidiu na lateral da caminhonete.

Com o impacto, Jean sofreu uma fratura exposta na tíbia da perna direita e escoriações pelo corpo.

A ambulância de suporte avançado do Samu foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e encaminhou Jean ao pronto-socorro de Rio Branco, com estado de saúde estável.

Policiais militares do batalhão de trânsito que estiveram no local isolaram a área para os trabalhos de perícia.

Após a perícia, a caminhonete e a moto foram removidas.