Ex-presidente do PT-DF, Wilmar Lacerda é preso por suspeita de pedofilia

O ex-presidente do PT-DF Wilmar Lacerda foi preso preventivamente por suspeita de pedofilia. A Polícia Civil do DF chegou ao nome do petista em meio a uma investigação sobre contratações de meninas para programas sexuais.

Ao cumprir mandados de busca e apreensão em endereços de um empresário, policiais civis encontraram no telefone do investigado troca de mensagens com Wilmar Lacerda sobre os crimes.

As mensagens são evidências de que Wilmar Lacerda, ex-secretário de Administração do governo do DF, participava dos programas. Uma das garotas envolvidas tem apenas 13 anos.

A investigação detectou pagamentos do empresário investigado para a contratação das garotas de programa. O inquérito é conduzido pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) no bojo da Operação Predador.

Segundo integrantes da Polícia Civil, Wilmar Lacerda foi ouvido nesta tarde (24) e deve permanecer preso.