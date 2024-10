Flamengo é o time com mais finais na história do futebol brasileiro

O Flamengo chegou à sua 10ª final da Copa do Brasil da história nesse domingo (20/10). A classificação diante do Corinthians aumentou ainda mais a distância do Rubro-Negro para as demais equipes como o time com mais finais alcançadas na história do futebol brasileiro.

Ao todo, o clube da Gávea tem 36 finais alcançadas na história, três a mais que o segundo colocado, o São Paulo. Com o resultado desse domingo, o Flamengo chegou à sua terceira decisão consecutiva na Copa do Brasil, tendo alcançado a final da competição em 2022, 2023 e 2024.

Das 36 finais alcançadas pelo time carioca, 22 foram decisões nacionais e 14 foram internacionais. Destas, o Flamengo saiu com o título em 19 ocasiões.

Veja os números do Flamengo em finais:

36 Finais

22 Finais Nacionais

14 Finais Internacionais

19 Títulos

54,28% de aproveitamento