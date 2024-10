Fumaça volta e Rio Branco registra mais uma vez a pior qualidade do ar no Brasil

A Plataforma IQAir, da Organização das Nações Unidas e do Greenpeace, registrou, na manhã desta quinta-feira (3), a pior qualidade do ar em Rio Branco, capital do Acre. Após três dias de céu sem fumaça, Rio Branco voltou a ser a cidade mais poluída do Brasil.

De acordo com as informações da plataforma, Rio Branco está com condições “muito insalubre”, 139.3µg/m³ (microgramas de poluentes por metro cúbico), com mais de 27 vezes acima do recomendado.

Apesar da fumaça ter diminuído e a qualidade do ar ter melhorado, Rio Branco ainda lidera o ranking de poluição do Brasil, seguido de Porto Velho (RO), São Paulo (SP), Campinas (SP), Manaus (AM), Recife (PE) e Curitiba (PR). No Acre, depois da capital acreana, estão as cidades de Xapuri, Brasiléia e Cruzeiro do Sul.