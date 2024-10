Furacão Milton: o que se sabe da ‘pior tempestade em 100 anos’ nos EUA

Não há registros de mortes.

De acordo com o Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos, os furacões de categoria 3 ou superiores são considerados furacões de alta intensidade devido ao seu potencial de causar perda de vidas e danos consideráveis.

A previsão é que o furacão chegue à costa oeste da Flórida entre a noite de quarta-feira (09) e a manhã de quinta-feira (10/10), no horário local, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

“Você tem que se abrigar no local que está e apenas se recolher agachar”, recomendou, indicando que a população fique dentro de casa e longe das estradas.

O NHC alertou que Milton poderia causar uma tempestade com ondas de mais de três metros em algumas áreas da costa.

As temperaturas da superfície do mar naquela na região estão significativamente mais altas do que o normal, algo que os cientistas dizem ter se tornado muito mais provável devido às mudanças climáticas.