Governo avança em obras da Nova Maternidade, Orla do Quinze e demais projetos

Com execuções de obras que mudam a vida das pessoas e desenvolvem o Acre, o governo, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), avança na construção da futura Maternidade Marieta Messias Cameli e nos serviços de contenção da Orla do Quinze, os quais deixarão o Segundo Distrito de Rio Branco moderno, estruturado e funcional.

Além dessas obras, as manutenções nas quadras do entorno do Arena da Floresta foram iniciadas pela Seop para valorizar e incentivar o esporte e a cultura local, assim como a reforma do próprio estádio, promovida pela Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (Seel).

A construção do 2° Batalhão da Polícia Militar do Acre é realizada pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) e está em fase de conclusão, visando mais segurança à região. Inclusive, em frente ao batalhão da PMAC há um espaço de caminhadas utilizado pela população.

“O governador Gladson Cameli tem levado eficiência e modernização ao Acre, para que a população tenha atendimento digno nos serviços públicos, segurança e espaços adequados de lazer e entretenimento. Quando concluídas, as obras vão trazer uma nova cara para o Segundo Distrito”, ressalta o gestor da Seop, Ítalo Lopes.

Nova Maternidade

As obras de construção da Nova Maternidade estão em plena evolução. De acordo com o diretor de Execução e Fiscalização da Seop, Denis Amorim, atualmente, a área externa recebe serviços de pavimentação.

“O prédio também já passou por trabalhos de assentamento do revestimento externo em porcelanato e revestimento interno em paredes drywall, bem como por instalações de rede elétrica, hidráulica e de gases medicinais”, relata.

Com a finalidade de oferecer um espaço estruturado, acolhedor e digno para receber os usuários do serviço público, o Estado já assinou a ordem de serviço da segunda etapa das obras de construção da maternidade.

Orla do Quinze

A Seop tem avançado nos serviços de concretagem na Orla do Quinze, com o objetivo de assegurar a estabilização da encosta para contenção do Rio Acre. Ocorrerá esse tipo de serviço até que seja alcançada a extensão total da orla.

“Para que possamos ter essa etapa concluída quando o rio subir, estamos trabalhando intensamente para finalizar o primeiro e o segundo lance do colchacreto e bolsacreto ainda neste verão. Dessa forma, teremos frentes de serviços para trabalhar no inverno”, avalia o fiscal da obra, Ronaldo Matos.

As obras de contenção e de urbanização estão previstas para serem concluídas em 2025. Os investimentos são provenientes de recursos próprios do Estado, no valor de aproximadamente R$ 4 milhões, e de emenda parlamentar da ex-deputada federal Vanda Milani, de R$ 17 milhões.

Arena da Floresta e entorno

No entorno do estádio Arena da Floresta, a Seop trabalha para levar melhorias às quadras da região. O Estado tem promovido a manutenção do piso, pintura, demarcação das quadras, bem como as substituições de alambrados.

“Iniciamos os serviços no piso e o lixamento da parte metálica do alambrado, visando começar, em breve, a pintura”, contou a fiscal Hevelly Santana.

Ao final dos serviços serão contempladas seis quadras, sendo três de areia e três de piso cimentado (granilite). Os investimentos são de aproximadamente R$ 395 mil, com recursos próprios do Estado.

Além das quadras, em breve, o governo reinaugurará o Estádio Arena da Floresta totalmente reformado pela Seel. São R$ 4,5 milhões investidos também com Fonte 100.

2° Batalhão da Polícia Militar do Acre

No Segundo Distrito de Rio Branco, a obra de construção do 2° Batalhão da Polícia Militar do Acre está em fase de conclusão. O novo prédio está localizado nas proximidades do Estádio Arena da Floresta.

O processo licitatório desta obra foi realizado pela pasta de Obras Públicas, enquanto a execução dos serviços é promovida pela Sejusp. “Está 94% concluída. A previsão de entrega está condicionada a questões burocráticas de aprovação de um aditivo e matrícula para emissão do habite-se”, informou a engenheira civil da Sejusp, Vanessa Eluan.

A obra do 2° Batalhão da PMAC foi orçada no valor de mais de R$ 2,5 milhões, a partir de convênio com o Programa Calha Norte.