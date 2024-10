Halloween 2024: Google Doodle celebra data com jogo interativo; veja

Para participar da brincadeira do Google, basta clicar no Doodle na página inicial do buscador. Após um vídeo introdutório, Momo aparece voando em uma vassoura e tem um total de cinco vidas — representadas por corações — para se manter no jogo. Quando o jogo começa e os fantasmas se aproximam da gata, o desafio é desenhar na tela os símbolos que aparecem acima dos inimigos no game. Eles representam os feitiços que vão sair da varinha mágica e eliminar os fantasmas. Conforme se avança de fase, a dificuldade aumenta. O jogador precisa reagir de forma ainda mais rápida e com mais desenhos para sobreviver.