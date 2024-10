Homem mantém família em cárcere privado, mata o pai, um PM e deixa 10 feridos no RS

Um homem de 45 anos matou duas pessoas e feriu outras 10 a tiros em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, por volta das 23h de terça-feira (22).

Ele foi identificado como Edson Fernando Crippa pela Brigada Militar (BM). Os mortos são o pai do atirador e um policial militar. Eles foram identificados como Eugênio Crippa, de 74 anos, pai do atirador, e Everton Kirsch Júnior, policial militar de 31 anos. Os feridos são outros seis policiais, um guarda municipal e parentes do atirador: a mãe, o irmão e a cunhada. Eles foram levados para receber atendimento médico em um hospital na cidade (confira, abaixo, como eles estão).

A BM faz um cerco contra o atirador na manhã desta quarta-feira (23). Conforme a polícia, a ação começou depois que o homem foi denunciado por estar mantendo os pais em cárcere privado. Os policiais foram até a casa da família e, assim que viu os agentes, o homem atirou contra eles. A polícia tenta negociar a rendição do homem (saiba mais abaixo). O suspeito dos crimes já teria abatido dois drones usados na ação policial. Imóveis vizinhos da casa foram esvaziadas como medida de segurança.