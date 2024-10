Imagem chocante: Israel põe abaixo prédio residencial no subúrbio de Beirute, a capital do Líbano

Transmitido ao vivo e em tempo real, o vídeo de um prédio indo a abaixo num subúrbio de Beirute a Capital do Líbano, na tarde desta terça-feira (22), chocou o mundo. O prédio foi ao chão com as mesmas características das demolições feitas com estudos prévios e todas as condições necessárias de segurança, completamente desocupados. Em Beirute, o prédio era residencial e há dúvidas se estava de fato completamente vazio.

O prédio havia sido atacado momentos antes por bombardeiros das chamadas forças de segurança e defesa de Israel, o braço mais violento do Estado israelense na sua guerra contra o Hezbollah, na Faixa de Gaza, e agora também no Líbano..

Israel justificou a destruição do prédio dizendo estar atacando infraestruturas do Hezbollah localizadas nos subúrbios de Beirute. Na filmagem, é possível ver o momento em que um míssil atinge o local, que vem abaixo milésimos de segundos após ser atingindo. O caso aconteceu no sul da capital libanesa, em meio à ofensiva israelense na região. Até o momento, não há confirmação de mortos ou feridos.

Em guerra contra o grupo Hezbollah, Israel alega que a organização política e militar baseada no Líbano mantém estruturas militares em áreas residenciais e unidades médicas do país. Na segunda-feira (21), as Forças de Defesa de Israel (FDI) alegaram ter encontrado uma espécie de “bunker” embaixo do hospital Al-Sahel, também na capital libanesa.

Em um vídeo feito com computação gráfica, o exército israelense alegou que o local era um dos abrigos do ex-chefe do Hezbollah, Seyyed Hassan Nasrallah. As FDI ainda afirmaram que cerca de meio bilhão de dólares estão escondidos no local. Provas concretas da existência do local, no entanto, não foram divulgadas.

Segundo as FDI, a nova fase da operação no Líbano se concentra atualmente na destruição de infraestruturas do Hezbollah e de locais classificados instalações financeiras do grupo.