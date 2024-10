Irmãos Menendez: tia afirma que mãe “sacrificou” os filhos por família

Enquanto os irmãos Menendez, Erik e Lyle, tentam deixar a prisão, após matarem os pais, novas revelações surgem na mídia. Desta vez, Joan Andersen VanderMolen, irmã de Kitty Menendez, relatou os motivos que teriam levado Kitty a ignorar os abusos sexuais do pai contra os filhos.

Em um primeiro momento, durante entrevista a Chris Cuomo, da NewsNation, a tia relatou que Kitty “nunca teria permitido que nada acontecesse em sua casa”. Entretanto, na sequência, ela cogitou que a fama e a fortuna da família fizeram com que a mulher “sacrificasse” os filhos.

“Quando finalmente percebemos a profundidade do tratamento horrível (de Jose Menendez), e então (Kitty Menendez) admitindo que sabia o tempo todo, está além de qualquer coisa que possamos descrever. É tão doloroso”, explicou.

Na sequência, ela comentou sobre a situação de Kitty e da família. “Acho que ela estava se acostumando com o dinheiro, fama e fortuna. Acho que os filhos dela foram sacrifício suficiente para ela. A Kitty com quem cresci nunca teria permitido que nada acontecesse em sua casa. Isso foi algo que ela teve que ter aprendido com Jose”, completou.

Karen VanderMolen-Copley e Tamara Goodell relataram que a família “sabia que havia abuso no nível visceral”, mas que não queriam acreditar que tudo aquilo era real.

“Conforme o tempo passou, todos nós conversamos mais e mais uns com os outros. Isso valida as reações viscerais que tivemos. Mas conforme conversamos uns com os outros, isso se tornou óbvio”, encerrou.