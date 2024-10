Jogos para PC barato: 12 games leves que vão te deixar feliz com o básico

Hades é um aclamado roguelike de ação desenvolvido pela Supergiant Games e lançado em 2020. No título, os jogadores assumem o papel de Zagreu, o Príncipe do Submundo, em sua tentativa desesperada de escapar do inferno para alcançar o Monte Olimpo. O combate é dinâmico, no estilo Hack ‘n’ Slash, e o jogo se destaca pelo seu sistema de permadeath, onde cada morte não só aumenta a dificuldade, mas também contribui para a narrativa, integrando-se na história e no desenvolvimento do personagem. O game está à venda por R$ 73,99 via Steam e Epic Games Store, com requisitos brandos.