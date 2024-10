Justiça mantém bloqueio dos bens de Gusttavo Lima, Deolane e investigados nas bets

A Justiça do Pernambuco manteve nesta quarta-feira (9) o bloqueio dos bens do cantor Gusttavo Lima, da influenciadora e advogada Deolane Bezerra, além dos outros investigados, como os donos da Vai de Bet, o casal José André da Rocha Neto e Aislla Sabrina, e Darwin Henrique Filho, dono da Esportes da Sorte, na Operação Integration, deflagrada no dia 4 de setembro, pela Polícia Civil pernambucana e visa coibir crimes de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais.

Na decisão da juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, ela argumentou que “os fundamentos da decisão original continuam inalterados, e, portanto vigentes, justificando a necessidade da manutenção das restrições patrimoniais”.

Em nota, o Tribunal de Justiça de Pernambuco afirmou que o Ministério Público do estado emitiu um parecer “favorável à manutenção do bloqueio dos bens de todos os indiciados”.

A CNN procurou a defesa do cantor Gusttavo Lima, que se manifestou dizendo que lamenta que a decisão da juíza proferida na tarde desta quarta (9) esteja contrariando a decisão do desembargador do TJ de Pernambuco.

Em outro trecho, a defesa afirmou que “foi extraído um trecho de outra decisão, que é pertinente aos demais investigados, não compreendendo que o desembargador, expressamente, revogou todas as cautelares contra o cantor, razão pela qual serão tomadas as providências devidas”.

A autoridade citada, é o desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, que revogou o pedido de prisão do artista em 24 de setembro, bem como suspendeu a apreensão do passaporte e do certificado de registro de arma de fogo, bem como de eventual porte de arma de fogo do artista.

Já a defesa da advogada e influenciadora Deolane Bezerra, bem como da mãe dela, Solange Alves, que também é investigada, afirmou que “aguardam a finalização das investigações e que estão confiantes “que tudo será explicado e provado”.

“Por fim reiteramos que confiamos na justiça e vamos respeitar todas as decisões, com a certeza que ao final, a inocência de Deolane e Solange será provada”, finalizou a nota.