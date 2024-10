Mailza Assis entrega novos equipamentos à Fundhacre e reforça compromisso com a saúde pública

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, participou, nesta terça-feira (8), da entrega de novos equipamentos hospitalares e de informática na Fundação Hospitalar do Acre (FUNDHACRE). O investimento de R$ 2,3 milhões, incluindo R$ 464.160,00 destinados pela própria vice-governadora ainda quando senadora, visa modernizar a unidade e otimizar o atendimento à população.

Em sua fala, Mailza destacou como os novos equipamentos vão transformar o atendimento na FUNDHACRE, trazendo mais eficiência e agilidade.

“Cada centavo investido aqui representa uma vida que pode ser salva, uma família que pode ter esperança. Esses novos equipamentos vão transformar a realidade da saúde pública no Acre. Estamos garantindo que nossos cidadãos tenham acesso a um atendimento digno e eficiente. O impacto disso vai muito além de números, estamos falando de mais saúde, mais vidas salvas e de um atendimento transparente e de qualidade para nossa população,” enfatizou a vice-governadora Mailza Assis.

Os R$ 464.160,00 que destinei como senadora não são apenas números. Esse valor é um investimento direto na vida das pessoas, no fortalecimento da saúde pública, e na esperança de que cada cidadão possa ser atendido com dignidade.”

Wanderson Bragança, diretor Administrativo, Executivo e Financeiro da FUNDHACRE, ressaltou a importância dos equipamentos de informática para a implementação do novo Sistema de Gestão Hospitalar. Segundo ele, o sistema trará não apenas mais organização, mas também uma melhoria significativa nos serviços oferecidos.

“Esse sistema vai além de operacionalizar os processos. Ele vai elevar a qualidade do atendimento, reduzir o tempo de espera e otimizar o tempo de permanência do paciente no ambulatório. Além disso, aumentaremos a capacidade de faturamento da FUNDHACRE em relação aos procedimentos realizados junto ao Ministério da Saúde, trazendo também mais transparência para as filas de exames e cirurgias. A população terá acesso a um portal que mostrará, de forma clara, a quantidade de procedimentos realizados e os recursos utilizados no complexo”, explicou Bragança.

O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, também destacou o impacto positivo da chegada dos novos equipamentos para a melhoria do atendimento médico.

“Estamos fortalecendo a estrutura hospitalar, com novos recursos eletrônicos, equipamentos para leitos de terapia intensiva e até melhorias na lavanderia, que é fundamental para a prevenção de infecções e a segurança dos pacientes. Essa parceria entre o governo e a bancada é o que nos permite avançar com esses investimentos,” comentou o secretário.

A vice-governadora Mailza Assis também fez questão de parabenizar os demais parlamentares que contribuíram com emendas para essa importante ação na saúde pública do Acre.

“Quero expressar minha profunda gratidão e parabenizar os senadores Alan Rick e Márcio Bittar, além da ex-deputada federal Mara Rocha, por se unirem a essa causa. Juntos, estamos promovendo uma verdadeira transformação no atendimento hospitalar. A contribuição de cada um foi essencial para que essa entrega se tornasse realidade, beneficiando diretamente a nossa população. Esse é o resultado de um esforço coletivo em prol da saúde dos acreanos.”

Com a entrega dos novos equipamentos e a implementação do sistema de gestão, a FUNDHACRE está pronta para oferecer um atendimento ainda mais eficaz e transparente à população acreana, reafirmando o compromisso do governo com a melhoria contínua da saúde pública no estado.

Confira a galeria: