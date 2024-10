Mais de 610 mil acreanos podem ir às urnas neste domingo para eleger prefeitos e vereadores

No Acre, 612.448 eleitores estão aptos a votar neste domingo (6). Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em comparação a última eleição, em 2022, houve um aumento de 24.015 eleitores.

Segundo o TSE, no Acre, 92,41% dos eleitores tem biometria, sendo 565.952 e apenas 7,59% não possui biometria, sendo 46.496 eleitores. A biometria foi um mecanismo criado pela Justiça Eleitoral para tornar o processo eleitoral brasileiro ainda mais seguro.

O estado está dividido em nove zonas eleitorais, com um fórum eleitoral na capital, que abriga os cartórios das 1ª e 9ª zonas. Nos demais municípios sem cartório eleitoral, funcionam postos de atendimento ao eleitor. De acordo com o TSE, o município de Rio Branco conta com 271.518 eleitores, representando 44,33% do total do eleitorado acreano. A segunda maior cidade, Cruzeiro do Sul, possui 62.645 eleitores (10,23%); seguida por Sena Madureira, com 30.666 (5,01%); Tarauacá, com 28.427 (4,64%); e Brasileia, com 19.483 (3,18%).

O eleitor vai escolher novos prefeitos e vereadores nos 22 municípios do Acre.