Motociclista morre após colidir com lateral de carro; corpo ficou com várias fraturas

O motociclista, identificado como Emanuel da Silva, de 53 anos, morreu ao colidir com um carro na manhã desta segunda-feira (21), no cruzamento das ruas Aurélio de Andrade com Bom Futuro, na Vila Paquetá, no município de Porto Acre, no interior do Acre.

Segundo informações de testemunhas, Emanuel trafegava pela rua Bom Futuro em uma moto modelo Pop 100, de cor preta e placa QWP-2B53, quando não respeitou a preferencial e colidiu na lateral de um carro modelo Gol quadrado, de cor prata e placa MZP-6238, que transitava pela rua Aurélio de Andrade.

Com o impacto, a vítima sofreu múltiplas fraturas e escoriações pelo corpo, falecendo antes de receber atendimento médico. Os números da PM e do Samu estavam indisponíveis no momento do acidente, devido a um problema na operadora. O acidente foi comunicado de forma manual, ou seja, foi necessário ir até a base da PM e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O Samu enviou uma ambulância de suporte avançado, mas, ao chegar ao local, a vítima já estava sem vida, e o médico apenas pôde atestar o óbito.

Policiais militares também foram acionados e isolaram a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, o corpo foi removido e encaminhado à sede do Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, onde passará por exames cadavéricos.