Motorista de Porsche que matou jovem teve CNH suspensa 12 vezes

Nesse sábado (12/10), um Porsche Cayman teria avançado o sinal vermelho, segundo testemunhas, e bateu contra uma motocicleta, onde estava um casal, no cruzamento das avenidas Gastão Vidigal e Petrônio Portela. A garupa da moto, Isabelly Felix, de 19 anos, morreu no local.

O namorado dela, que pilotava a moto, foi socorrido em estado grave. O motorista do Porsche deixou o carro em frente a uma farmácia, próximo ao local do acidente, e fugiu a pé. O veículo foi apreendido. O Porsche Cayman pode atingir a velocidade de 270 km/h.

A delegacia de Trânsito investiga o caso. A Secretaria de Mobilidade Urbana analisa as imagens das câmeras no cruzamento onde ocorreu o acidente. Segundo o secretário Gilberto Purpur, com a análise das imagens, será possível confirmar se o Porsche avançou o sinal. “Esse veículo tem em torno de 10 multas de trânsito das mais variadas. O condutor tem um histórico complicado. Ele já teve 12 vezes o direito de dirigir suspenso, além de duas cassações da carteira de habilitação”, afirma.

