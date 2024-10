Nicolas Prattes fala pela primeira vez sobre gravidez de Sabrina Sato

Nicolas Prattes, de 27 anos, abriu o jogo sobre a novidade de que será papai pela primeira vez. O ator, que interpreta o protagonista Rudá em “Mania de Você”, novela das 21h da TV Globo, falou a respeito do anúncio da gravidez de Sabrina Sato, 43 anos.

“Estou sendo feliz e experienciando esse amor. Sempre foi um plano, eu sempre quis [ser pai]. É como se a vida estivesse começando agora. Tenho pouca coisa pra falar, porque estou só vivendo e experienciando isso”, disse a Quem, nos bastidores do terceiro dia do São Paulo Fashion Week (SPFW) N58, realizado na quarta-feira, 16, no Parque Ibirapuera, em São Paulo.

O artista ainda falou da reação de Zoe, de 5 anos, filha mais velha de Sabrina, fruto do casamento dela com o ator Duda Nagle.

“Cara, ela [Zoe] sempre quis e a gente se emocionou contando. Ela já está pensando no quartinho, como vai ser, e ela merece. Eu também queria demais e acho que [irmãos] é o melhor presente que os pais podem dar, um companheiro, uma companheira de vida para ela”, completou.

Sabrina Sato está grávida de dois meses. Em conversa com o site IstoÉ Gente, a irmã da apresentadora, Karina, afirmou que a família estava guardando segredo por recomendação médica, alegando que a gestação ainda está muito no início, porém a informação vazou antes do esperado e acharam melhor confirmar.