Nintendo 64 de volta? Console ganha versão com Bluetooth, 4K e mais

O novo videogame será compatível com os cartuchos e joysticks do Nintendo 64 original, mas possui atualizações. Entre elas, estão o suporte à resolução 4K por HDMI, modos de exibição CRT e PVM, que simulam as antigas televisões de tubo, e um novo sistema operacional, o 3DOS. Por meio do sistema do console é possível usar funções como Save States, captura de imagens, registro de seu tempo de jogo em cada game e até configurar outros controles para usar no console, como um joystick do Xbox One. O Analogue 3D também não tem trava de região, o que permite usar cartuchos de qualquer país e há suporte ao Expansion Pack em jogos compatíveis, já incluso no console.