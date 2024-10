No debate, Bocalom comemora avanços no transporte coletivo e anuncia melhorias

O candidato a prefeito de Rio Branco pela coligação Produzir para Empregar, Tião Bocalom (PL-AC), falou sobre o tema transporte coletivo no debate da TV Acre, afiliada Globo.

Durante sua participação no debate, o candidato relembrou que, após as empresas de transporte público abandonarem a capital, foi iniciada uma verdadeira reformulação do sistema de transporte.

Hoje, os moradores da capital já experimentou melhorias, como os ônibus com ar-condicionado, frota de mais de 100 ônibus à disposição e o principal: o valor da passagem baixou de R$ 4 para R$ 3,50 em sua gestão, mesmo com o aumento do preço do diesel.

“Baixamos a passagem para R$ 3,50. Vamos continuar com a passagem de R$ 3,50, não importa o valor do diesel, e outra coisa: vamos comprar no ano que vem 20 ônibus elétricos para melhorar o transporte coletivo em Rio Branco e encerrar a licitação”, anuncia Bocalom durante o debate.