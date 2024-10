No mês do servidor, Nany People se apresenta no Acre com peça de teatro; veja data

O Governo do Acre confirmou, nesta quarta-feira (9), a vinda da atriz e humorista Nany People para se apresentar no estado no mês do servidor. A informação foi noticiada com exclusividade pela coluna Douglas Richer, do ContilNet. A apresentação acontecerá no dia 29 de outubro, às 19h, no auditório do Detran Acre, com o espetáculo TSUNANY, uma peça de teatro no formato de stand-up comedy.

O evento, que será gratuito, tem como foco promover debates importantes sobre a empregabilidade LGBTQIA+ e a luta contra preconceitos, especialmente no ambiente de trabalho. As vagas para o espetáculo são limitadas, e a expectativa é que a peça reforce a necessidade de inclusão e respeito às diversidades.

Nany People, conhecida por seu humor inteligente e sua trajetória de superação, promete uma noite de muitas risadas e reflexões, abordando temas importantes de forma leve e acessível.



Link para inscrição: https://www.even3.com.br/espetaculo-tsunany/