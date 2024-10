Outubro Rosa: 4 famosas que venceram o câncer de mama

O mês de outubro foi o escolhido para a conscientização do câncer de mama. O chamado outubro rosa é necessário para espalharmos informações sobre a doença, assim como relatos sobre o diagnóstico.

Por isso, reunimos quatro celebridades que superaram o câncer de mama, junto com seus relatos pessoais sobre a batalha. Então, confira:

Patrícia Pillar

A atriz teve o diagnóstico em 2001, aos 37 anos, após fazer um autoexame, perceber uma alteração na mama e, então, procurar um médico especializado. Ela precisou de tratamento cirúrgico para retirar o tumor, assim como sessões de terapia. Entretanto, Patrícia Pilar foi logo curada.

Aliás, ela chegou a compartilhar a experiência em entrevista. “Eu lutei. Em nenhum momento perdi o bom astral. A tranquilidade é uma certa resignação ao fato de que a vida não é só felicidade. Ter lidado com o sofrimento, a dor e a perda me fez bem”, afirmou. “Para mim, falar foi uma libertação. Vivi intensamente o meu sofrimento. É a minha história. Não quis fugir. Preferi enfrentar”, completou.

Elba Ramalho

Outra celebridade que venceu o câncer de mama foi Elba Ramalho. A cantora recebeu o diagnóstico em 2020.

De acordo com ela, em um descuido, ela acabou ignorando um cisto em seu seio, que posteriormente se transformou em um caroço. Entretanto, com quimioterapia e uma cirurgia para retirar parte do seio, Elba foi curada.

“O nome câncer tem um fardo muito mais pesado do que a doença em si. Descobrindo no início como o meu, é tranquilo. A prevenção é tudo. Eu fiz tudo o que o médico disse, terminei meu namoro, virei a página”, contou, na época.

Ana Furtado

Com um diagnóstico mais recente, Ana Furtado recebeu a notícia em 2018, quando a doença ainda estava no estágio inicial. Então, no mês seguinte de seu diagnóstico, ela entrou na sala de cirurgia. Hoje ela já é curada do câncer de mama.

“O câncer não é mais o meu vilão. Ele se tornou o meu professor. E como boa aluna que sempre fui tenho aprendido cada lição com a sabedoria que nem eu sabia que possuía”, contou. “Se abra para se redescobrir, se reconectar consigo mesmo e reaprender a viver. Essa tem sido uma oportunidade extraordinária para me amar e me conhecer cada dia mais”, completou a apresentadora.

Arlete Salles

A atriz Arlete Salles recebeu o diagnóstico em 2014, aos 72 anos, e no mesmo ano foi considerada livre da doença. Afinal, a artista passou por intensos tratamentos e consultas para curar os tumores.

“Eu só pensava em voltar para o teatro”, revelou ela, na época. “Os meus amigos me ajudaram muito. A Taís [Araújo] me ligava todos os dias para saber como eu estava, se eu queria sair”, completou.