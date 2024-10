PMs do 2° Batalhão prendem casal transportando 7 kg de skunk dentro de veículo em Rio Branco

O casal Antônio Ronald Morais da Silva, de 24 anos, e Camila Assunção Ribeiro, de 20 anos, foi preso acusado de tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (15), na Avenida Dias Martins, no bairro Jardim de Alah, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, uma guarnição do 2° Batalhão estava dando apoio a um transporte de saúde até o Into. Na volta, os militares receberam a denúncia de um popular que disse haver um homem dentro de um carro com uma arma de fogo.

De posse da informação, os militares foram atrás do automóvel e, próximo a um supermercado na Dias Martins, encontraram o carro mencionado na denúncia. Durante a abordagem, foi encontrado um simulacro (arma de brinquedo). Já no bagageiro do veículo, foram encontrados 7 kg de skunk embalados.

Diante dos fatos, o casal recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a droga e o veículo, para que as medidas cabíveis fossem tomadas.