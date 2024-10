Prima de Davi revela “armação” no fim do namoro dele com Mani Rego

Nesta terça-feira (1º/10), uma prima de Davi Brito revelou os bastidores do fim do namoro dele com Mani Rego. Joyce Brito rasgou o verbo durante conversa no podcast De Hoje a Oito, de Kadu Brandão, e contou o que e quem motivou a separação do casal após o BBB24.

De acordo com a familiar do campeão do reality da TV Globo, Raquel Brito, irmã do ex-BBB, teria armado, supostamente, para mudar o “peso” do relacionamento do irmão com a cozinheira.

“Foi injusto na frase de ‘estar se conhecendo’. Foi uma orientação, a gente já sabia antes, mediante a situação que estava acontecendo entre Raquel e Mani mesmo. Aí disse: ‘A gente vai ver se orienta ele a falar a expressão namorada, e não esposa, e tudo mais’. Ia ser essa orientação quando Davi saísse do Big Brother. Eu não sei se teve isso, mas…”, contou.

Joyce ainda destacou que os parentes de Davi só tinham ciência da relação com Mani por meio das redes e que, oficialmente, “ninguém da família” sabia que os dois namoravam.

“Eu sabia que Davi tinha uma relação com Mani porque no Instagram ele postava foto com ela. Soube que era companheira porque minha tia contou para meu avô. De Mani ninguém sabia nada, absolutamente nada”, pontuou.

Para quem não lembra, Davi Brito pegou os fãs do programa de surpresa ao sair da casa mais vigiada do Brasil e falar que estava apenas “conhecendo” Mani Rego, em entrevista no Mais Você, de Ana Maria Braga.

Na época, a web ficou atônita, porque enquanto estava confinado Brito falava dos planos de se casar com a influenciadora, referindo-se a ela como sua mulher e esposa.

Assista à declaração de Joyce Brito na íntegra: