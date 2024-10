Proerd ganha nova versão do programa e será aplicado para estudantes do Ensino Médio

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) da Polícia Militar do Acre (PMAC), ganhará uma nova versão para estudantes do ensino médio. A cerimônia de lançamento acontece na Escola Professor Sebastião Pedrosa, na Alameda Comara, 101, no bairro Comara, na quinta-feira (24), a partir das 8h.

A expectativa é de que, no Seminário Estadual do Proerd, que ocorrerá no final de novembro de 2024, toda a equipe envolvida no programa esteja capacitada para atuar de forma eficaz no Ensino Médio.

A capacitação para a ampliação do programa para novas idades teve início em 2023, para a realização neste ano. O programa já beneficiou mais de 200 mil jovens em todo o Estado.

Frutos positivos

O foco no projeto era apenas em alunos do Ensino Fundamental. Durante as aulas, os estudantes refletem sobre os perigos associados ao uso de substâncias ilícitas.

Com a nova iniciativa, a PMAC planeja estender os ensinamentos sobre prevenção ao uso de drogas e a promoção de um ambiente escolar seguro aos adolescentes do 1° ano do Ensino Médio.