Professor é preso acusado de abusar sexualmente de alunas e funcionárias em escola

Um professor da rede pública de Acrelândia, interior do Acre, foi preso preventivamente nesta quarta-feira (9), acusado de abusar sexualmente de estudantes e funcionárias da escola. A prisão foi feita a pedido do Ministério Público do Estado.

O professor, que ainda atuava como coordenador pedagógico, foi indiciado por importunação sexual, estupro mediante fraude (quando a vítima cede ao abuso para evitar prejuízos) e constrangimento ilegal, envolvendo, além de estudantes, funcionárias da instituição de ensino, totalizando oito vítimas. As acusações também recaem sobre o profissional que atuava como diretor da escola.

De acordo com o promotor de Justiça Daisson Gomes Teles, foi determinada, por decisão judicial, a suspensão dos dois acusados de suas funções enquanto o processo corre, além da imposição de outras medidas cautelares. No entanto, o coordenador pedagógico descumpriu algumas dessas medidas, o que levou o Ministério Público a requerer sua prisão preventiva.

O pedido foi aceito pelo Judiciário, e a prisão foi efetuada nesta quarta-feira, após audiência de custódia.