Queda de 13 metros e lesão no crânio: médico relata causa da morte de Liam Payne

Liam Payne (1993-2024), ex-integrante do One Direction, caiu de uma altura entre 13 e 14 metros antes de morrer, na noite de quarta-feira, 16, em Buenos Aires, na Argentina. A informação foi revelada pelo diretor do Sistema de Atenção Médica de Emergência (Same) –semelhante ao Samu brasileiro–, Alberto Crescenti.

O músico caiu do terceiro andar do hotel em que estava hospedado, e foi encontrado no pátio interno do estabelecimento. Policiais foram acionados após o gerente do local ligar para 911 informando que um dos hóspedes estava “agressivo e poderia estar sob o efeito de drogas e álcool”.

O funcionário teria ouvido um barulho alto no pátio interno. Pouco depois, o Same confirmou a morte de Liam. Segundo o jornal La Nation, Crescenti afirmou que a queda poderia ser de até 14 metros e que o cantor sofreu “ferimentos gravíssimos e incompatíveis com a vida”.

“Às 17h04, por meio do 911, sistema integrado de segurança pública, fomos alertados sobre uma pessoa que estava em um pátio interno da administração do hotel Casa Sur. Às 17h11, uma equipe local da Same chegou e confirmou a morte do homem. Mais tarde descobrimos que ele era cantor de um grupo musical. Infelizmente, ele teve ferimentos incompatíveis com a vida em decorrência da queda, por isso tivemos que confirmar sua morte. Não houve possibilidade de reanimação”, declarou ao TN.

O diretor do Same informou que é necessário aguardar a autópsia, mas que “pelo que a equipe viu, aparentemente ele teve uma fratura na base do crânio, uma lesão muito grave”.

Após a morte de Liam, começaram a circular pelas redes sociais supostas imagens do quarto em que ele estava hospedado. Nas imagens, que também foram replicadas pela imprensa Argentina, é possível identificar uma televisão quebrada e muitas embalagens que remetem ao uso de drogas.

O Ministério Público, a Promotoria Penal e Correcional e a Polícia trabalham para apurar as circunstâncias da queda.

Além da legião de fãs, o cantor deixa um filho, Bear, de 7 anos, do namoro com Cheryl Cole. Seu último relacionamento público foi com a influenciadora Kate Cassidy, com quem estava desde 2022.

Atenção! Em caso de pensamentos suicidas, procure ajuda especializada, como o CVV (Centro de Valorização da Vida), que funciona 24 horas por dia (inclusive nos feriados) pelo telefone 188, por e-mail, chat ou pessoalmente. Confira um posto de atendimento mais próximo de você: https://www.cvv.org.br/postos-de-atendimento/.