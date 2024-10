Quem é a esposa de Rogério Andrade, que fez suruba com seguranças

A esposa do bicheiro também costuma publicar fotos em viagens internacionais ao lado do marido e dos dois filhos. Suíça, África do Sul, e Ibiza, na Espanha, são alguns dos destinos que Fabíola visitou neste ano.

Suruba com seguranças

Nas imagens que viralizaram nas redes sociais, Fabíola aparece nua, em diversas posições, fazendo sexo com dois homens enquanto um terceiro gravava. Após a repercussão, o casal revelou que foi o próprio bicheiro que filmou a cena e que tudo não passava de um fetiche de marido e mulher.

Na época em que o vídeo vazou, a celebridade disse que se trancou em casa, com vergonha da exposição. “Foi horrível, eu fiquei muito mal. Mas aí eu segui o caminho que meu marido sugeriu:’ A gente tem que enfrentar o problema, as pessoas vão criticar, não vão virar a página de uma hora para a outra’. Mas isso é problema nosso e ninguém tem nada a ver com isso”.