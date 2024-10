Rebelião em unidade socioeducativa gera alerta máximo em Rio Branco

Foi registrado na noite desta sexta-feira (18) um início de rebelião, no Instituto Socioeducativo Santa Juliana, em Rio Branco. Áudios obtidos com exclusividade mostram o som das grades sendo sacudidas pelos internos, gerando preocupação entre as equipes de segurança.

Os agentes responsáveis pela segurança do local estão em alerta, prontos para agir e conter os reeducandos, caso o cenário se agrave. A Polícia Militar (PM) está em estado de prontidão e pode ser acionada a qualquer momento para reforçar a segurança e evitar fugas. Até o momento, não há relatos de feridos ou de danos estruturais significativos na unidade.

Informações preliminares indicam que o tumulto começou devido ao não cumprimento das normas de segurança pelos internos, desencadeando uma reação rápida das autoridades da unidade.

As forças de segurança seguem monitorando a situação, mas até o momento, não foi emitido um comunicado oficial pelas autoridades competentes.

A situação está sendo acompanhada de perto, com medidas para restabelecer a ordem o mais rápido possível.