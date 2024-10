Rio Branco registra aumento de SRAG, e casos de Covid-19 diminuem entre idosos, diz Fiocruz

O Boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado nesta quinta-feira (17), aponta que novos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Covid-19 diminuíram entre os idosos no Acre. O estudo é referente à Semana Epidemiológica (SE) 41, de 6 a 12 de outubro. A análise tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sive-Gripe).

O único estado que registra ocorrências graves por rinovírus, especialmente entre crianças e adolescentes de 5 a 14 anos, é Pernambuco, além aumento de casos de SRAG por Covid-19 principalmente na população adulta e idosa.

O boletim também mostra que seis das 27 capitais apresentam crescimento de SRAG na tendência de longo prazo (últimas seis semana). São elas: Brasília (Distrito Federal), Macapá (Amapá), Manaus (Amazonas), Natal (Rio Grande do Norte), Rio Branco (Acre) e São Luís (Maranhão).

Referente ao ano epidemiológico 2024, já foram notificados 144.365 casos de SRAG, sendo 68.633 (47,5%) com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório 60.146 (41,7%) negativos, e ao menos 7.923 (5,5%) aguardando resultado laboratorial. Os dados de positividade para semanas recentes estão sujeitos a grandes alterações em atualizações seguintes por conta do fluxo de notificação de casos e inserção do resultado laboratorial associado. Dentre os casos positivos do ano corrente, 17,9% são influenza A, 1,2% são influenza B; 37,5% são VSR; 25,1% são rinovírus; e 18,9% são Sars-CoV-2 (Covid-19).