Sabrina Sato e Nicolas Prattes comemoram gravidez: “É uma bênção”

Sabrina Sato e Nicolas Prattes serão papais! A apresentadora confirmou que está grávida de seu segundo filho, fruto do relacionamento com o ator. Ela já é mãe de Zoe, de 5 anos, do casamento com Duda Nagle.

A informação foi confirmada pela equipe da artista em nota. A gestação está em estágio inicial, segundo o comunicado.

“Uma nova gestação é uma benção e será sempre bem-vinda. Sabrina e Nicolas descobriram recentemente uma gestação ainda em estágio inicial. Por orientação médica, foi pedido que aguardassem a evolução com cuidado e amor. E assim estamos fazendo, com fé e na expectativa que evolua bem”, diz a nota.

Sabrina e Nicolas estão juntos desde o início do ano, e ficaram noivos em setembro.