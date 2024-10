Sem falar com a imprensa, Alexandre de Moraes vota em São Paulo

São Paulo — O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou no final da manhã deste domingo (6/10) em uma escola no Jardim Europa, na zona oeste de São Paulo. Acompanhado por seguranças, o ministro chegou ao colégio em um carro e entrou no prédio pelas portas laterais. A caminhada até a seção e a votação demoram poucos minutos.

Após votar, Moraes foi embora sem falar com a imprensa.

Nesse sábado (5/10), o ministro, que é ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), intimou o candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) a prestar esclarecimentos em até 24 horas sobre o uso da rede social X, bloqueada no país desde 30 de agosto.

Segundo a decisão do ministro, a postura de Marçal no X “caracteriza abuso do poder econômico e no uso indevido dos meios de comunicação, sendo grave a afronta à legitimidade e normalidade do pleito eleitoral, podendo acarretar a cassação do registro ou do diploma e inelegibilidade”.

Após Marçal publicar um laudo médico falso acusando Guilherme Boulos (PSol), seu adversário na disputa, de usar cocaína, a Justiça Eleitoral demandou, nesse sábado, que o Instagram suspendesse o perfil do influencer na plataforma.

Marta Suplicy

No mesmo colégio da zona oeste, minutos antes de Moraes, a candidata a vice-prefeita Marta Suplicy (PT) chegou acompanhada de Guilherme Boulos, da sua chapa, para votar. A respeito da repercussão da publicação de Marçal sobre um atestado médico falso contra Boulos, a ex-prefeita de São Paulo afirmou que o caso é “página virada”. Questionada se, na condição de ex-prefeita, teria dado dicas a Boulos, ela afirmou que o psolista não precisou.

“Não fiz isso. Ele sabe mais do que eu”, disse ela. “A gente andou essa cidade inteira, fizemos carreata em todos os cantos e a demonstração de carinho da população foi enorme”, acrescentou.

Marta também se disse confiante em relação ao resultado das eleições municipais.

“Estou confiante, muito confiante no povo de São Paulo, de que é o melhor para a cidade e que nós vamos ter uma administração muito para frente e olhando muito mais para os mais vulneráveis”, declarou.

