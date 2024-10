VÍDEO: incêndio de grandes proporções quase atinge órgãos públicos e moradores se desesperam

Um incêndio de grandes proporções foi registrado na manhã desta quinta-feira (3), no município do Bujari, no interior do Acre. As imagens foram registradas pelo repórter Marcelo Gomes, que encaminhou ao ContilNet.

O incêndio foi registrado próximo ao Mercado Municipal do Bujari, ao antigo Centro Cultural, ao Colégio Municipal e uma secretaria do município. Nas imagens, é possível ver algumas pessoas tentando ajudar a conter as chamas, que estava próximo à residências.

“Neste período muito seco, pedimos atenção a quem passa por aqui para não atear fogo, pontas de cigarros, temos que ter muito cuidado, porque as casas, principalmente de madeira, ficam muito secas”, disse.

Segundo informações, o Corpo de Bombeiros foi acionado.

VEJA O VÍDEO: