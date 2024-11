10 jogos que chegam em novembro de 2024 e você deve ficar de olho

Farming Simulator 25, da Giants Software, é a nova edição do popular simulador no qual você administra uma fazenda de forma realista. Nele, o jogador precisa realizar atividades agropecuárias e de silvicultura, criar animais e lidar com os desafios de cada estação do ano. É possível operar mais de 400 máquinas agrícolas de marcas como John Deere e CLAAS, e unir forças no multiplayer, cultivando com amigos dois tipos de arroz, espinafre e outras novas culturas, escolhendo entre mais de 20 no geral. Disponível em 12 de novembro para PS5, Xbox Series X/S, PC (via Steam e Microsoft Store) e Mac, a partir de R$ 194,99.