Acidente de trânsito termina em pancadaria com golpes de capacete; VEJA O VÍDEO

Um acidente de trânsito terminou em briga entre os condutores após uma colisão entre duas motos, na terça-feira (26), na cidade de Guajará, no estado do Amazonas, próximo ao município de Cruzeiro do Sul.

Um dos homens envolvidos no acidente desferiu golpes com o capacete no outro, que não revidou as agressões e apenas correu até a lateral da via. As imagens de uma câmera de segurança revelam o momento do ocorrido.

Nas imagens é possível observar que uma das motos segue o caminho da via normalmente, até que o outro veículo faz uma conversão e atinge a moto. O motorista atingido levanta do chão rapidamente e agride o condutor da outra motocicleta com o capacete. Não se sabe se os envolvidos foram presos.

“Até agora não chegou nada ao meu conhecimento, oficialmente. Até fiquei sabendo desse fato e por esse vídeo, mas até agora a Polícia Militar não formalizou nada“, falou o delegado Adenilson Carlos de Souza.

Veja vídeo: