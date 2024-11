Acre recebe repasse do Ministério da Saúde para aquisição de kits de teste rápido de gravidez

O Ministério da Saúde anunciou o envio de R$ 6,3 milhões para a aquisição de kits de teste rápido de gravidez (TRG) para municípios e o Distrito Federal, com o objetivo de ampliar o acesso ao diagnóstico da gravidez em todo o Brasil. O Acre receberá R$ 35 mil, visando garantir que os testes estejam disponíveis em todo os serviços da atenção primária à saúde.

A medida foi oficializada por meio de uma portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) no último dia 31.

“O teste rápido de gravidez é necessário para que as pessoas tenham acesso a diversos serviços no Sistema Único de Saúde (SUS), como a inserção do DIU de cobre, já que o dispositivo não pode ser colocado em quem já está gestante, além de permitir o início precoce do acompanhamento pré-natal”, explica Renata Reis, coordenadora-geral de Atenção à Saúde das Mulheres.

Os recursos financeiros chegarão a todas as unidades da Federação, nos 5.570 municípios brasileiros, e serão pagos em parcela única. O valor mínimo que cada município receberá é de R$ 200, valor estimado para a compra de 100 TRGs. O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS), parte integrante do SUS e cuja responsabilidade é compartilhada com estados e municípios, também deverá receber os testes adquiridos pela gestão local.