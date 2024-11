Acre tem quase 90 vagas de emprego nesta quarta-feira; confira as oportunidades

O Sistema Nacional de Emprego do Acre (Sine) divulga 89 vagas de emprego, sendo 15 delas para pessoas com deficiência (PCD), para diversas áreas nesta quarta-feira (26) em Rio Branco.

Para se candidatar às vagas, que podem ser rotativas, os candidatos devem ter um cadastro no Sine. Para fazer o cadastro, é preciso levar Carteira de Trabalho, comprovante de endereço e escolaridade, RG/CPF e título de eleitor. O cadastro pode ser feito via WhatsApp pelos números (68) 3223-6502, (68) 3224-5094, (68) 3215-4500 ou (68) 3215-4543.

As inscrições podem ser realizadas não só por telefone, via WhatsApp, como também presencialmente. Para os que desejarem atendimento presencial, o Sine Acre está localizado na Organização em Centros de Atendimento (OCA), na Rua Quintino Bocaiúva, 299, no Centro de Rio Branco.

Confira vagas: