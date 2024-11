Acreano Thiago Drudi realiza sonho de conhecer a neve em viagem pela Europa; VÍDEOS

Enquanto muitos brasileiros escolhem as praias para encerrar o ano, o influenciador acreano Thiago Drudi decidiu explorar o frio e a neve da Europa. Natural de Rio Branco, no Acre, ele está vivendo uma experiência inédita: é a primeira vez que tem contato com a neve.

Durante as férias, Thiago aproveitou para brincar nas paisagens brancas e até experimentar o sabor da neve. Com mais de 1 milhão de seguidores, ele compartilhou momentos divertidos nas redes sociais, como quando provou a neve e disse com bom humor: “Gente, eu gostei do gosto.” Cantando a famosa música Let It Go, do filme Frozen, da Disney, ele comentou: “Eu nunca tinha visto a neve. É a mesma coisa de gelo de congelador, sabe quando você descongela a geladeira? É a mesma coisa, só que mais durinho.”

Em entrevista à coluna Douglas Richer, do ContilNet, Thiago contou que já passou por países como Alemanha, Suíça e França. Ele descreveu a experiência como única, afirmando que o contato com a neve era um sonho de longa data.

Veja imagens cedidas: