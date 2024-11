Adriano Imperador detalha ida ao motel com 18 mulheres

Adriano Imperador lançou, recentemente, a biografia Adriano – Meu Maior Medo, em que fala sobre diversos momentos de sua vida, inclusive polêmicas. Em uma passagem, o ex-jogador de futebol detalhou a ida a um motel acompanhado de alguns amigos e 18 mulheres.

“Coloquei meu roupão, pedi o meu uísque e comecei a relaxar. Virei para a rapaziada e decretei: ‘Hoje eu vou levar todo mundo. Hoje vai ser festival do Adriano no Vips’”, relatou. O estabelecimento fica localizado na Avenida Niemeyer, em São Conrado.

Didico declarou que enviou mensagens para conhecidos e organizou a “zona”. “Não estou exagerando. Chamei 18 garotas. ‘Pode vir que eu tô pagando. A festa vai ser boa’. Chegamos no motel com 18 meninas e três caras”, declarou.

Ele explicou que ficou com quase todas as mulheres. “Um dos guerreiros se apaixonou e ficou com uma mina a noite toda. Sobraram 17 para dois, mas eu sempre gostei de jogo grande. Nunca me intimidei com os desafios da vida”, completou.

O Imperador explicou que hoje está seguindo uma vida bem mais tranquila. “Não consigo namorar mais. Até de putaria eu me aposentei, mano. Já fiz de tudo, não tenho por que esconder”, encerrou.