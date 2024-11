Ana Castela agradece aos fãs após ganhar Grammy Latino; veja

A cantora Ana Castela, 20, agradeceu aos seus fãs após ganhar um Grammy Latino, nesta quinta-feira (14). A artista brasileira levou a estatueta durante a première do evento, na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja com o álbum “Boiadeira Internacional (Ao Vivo)”.

Segurando o famoso gramofone dourado, a voz de “Nosso Quadro” escreveu em suas redes sociais: “Galera!! Sem vocês nada disso teria acontecido!!! Obrigada”. Ao ser anunciada como vencedora, a cantora se emocionou e também compartilhou nos stories do Instagram: “Gente, eu ganhei! Meu Deus… Eu chorei, tô passando mal”, relatou.

“Eu sou Ana Castela e sou do Brasil, e estou muito muito muito contente de estar aqui. Quero agradecer minha mãe, meu pai, Jesus Cristo e todas as pessoas que trabalham comigo”, disse a artista. “Quero agradecer meu irmão, meu amigo, meu pai, Rodolfo, muito obrigada a todos que estão aqui. Aqui é Brasil”, concluiu Ana Castela.

“Paraíso Particular (Ao Vivo)”, de Gusttavo Lima, “Cintilante (Ao Vivo)”, de Simone Mendes, “Raiz Goiânia (Ao Vivo)”, de Lauana Prado e “Luan City 2.0 (Ao Vivo)”, de Luan Santana, foram os outros artistas que concorreram com a sertaneja.

O evento se divide em duas partes. A primeira delas, chamada de Première, começou às 15h (horário de Brasília) e entregou a maioria dos prêmios do Grammy Latino, incluindo as categorias as dedicadas exclusivamente a artista brasileiros.

A cerimônia principal do Grammy Latino em si começará às 22h (horário de Brasília) e é antecedida por uma hora de pré-show. No Brasil, a transmissão fica a cargo do canal BIS e do Globoplay. Confira os brasileiros premiados no evento e os principais destaques da premiação, até o momento.