Avaliada em mais de R$ 140 mil, adolescente envia quase 10 quilos de cocaína por transportadora no Acre

Na noite da última quarta-feira (13), o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e a Polícia Federal apreenderam quase 10 quilos de cocaína em um caminhão de uma transportadora na BR-364.

O veículo seguia de Cruzeiro do Sul para Rio Branco e a droga estava em uma caixa térmica. Segundo a PF, a carga é avaliada em R$ 141 mil.

A ação aconteceu durante uma abordagem próximo ao Rio Liberdade. O caminhão-baú da empresa foi inspecionado e nas encomendas, foi localizada uma caixa térmica com aproximadamente 10kg de pasta base de cocaína.

Segundo um bilhete de entrega na transportadora, a carga foi despachada em Cruzeiro do Sul por um adolescente, com as iniciais J.L.O.S.

O entorpecente foi encaminhado para a sede da Polícia Federal em Cruzeiro do Sul para os procedimentos cabíveis.