Caixão de Flaviano Melo deixa o Palácio Rio Branco em caminhão do Corpo de Bombeiros

O caixão do ex-governador Flaviano Melo deixou o Palácio Rio Branco na tarde deste sábado (23), em um cortejo fúnebre conduzido pelo Corpo de Bombeiros. O caminhão oficial transportará o corpo em um trajeto que inclui homenagens na sede estadual do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), partido ao qual Flaviano dedicou décadas de sua vida política.

O destino final é o Cemitério São João Batista, onde ocorrerá o sepultamento com cerimônia oficial organizada pelo Governo do Estado. Homenagens de familiares, amigos e admiradores também estão previstas, encerrando as despedidas a uma das figuras mais marcantes da história política do Acre.

Um cortejo fúnebre com centenas de amigos, familiares, e figuras políticas como o governador Gladson Cameli, seguiu o caixão pelas ruas da capital acreana.

VEJA FOTOS: