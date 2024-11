Candidata aborda inovações à advocacia e critica promessas não cumpridas pela gestão da OAB-AC

Aplicar inovações para facilitar, dinamizar e potencializar o trabalho dos operadores do Direito em todo o estado nas mais diversas áreas.

Esse é o principal mote das propostas que compõem o Plano de Gestão da advogada Marina Belandi, a primeira mulher da história a disputar a Presidência da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB-AC).

Em entrevista ao “Pôdicast”, no canal do publicitário David Sento-Sé no Youtube, ela abordou as ações propostas à classe e criticou o alto índice de 70% de promessas não cumpridas pela atual gestão da entidade.

Um dos primeiros pontos abordados pela profissional na ocasião, foi a notícia falsa de que a sua chapa estaria politizando o processo eleitoral – já que a situação tenta impregnar que as cores escolhidas por ela, o histórico azul do Conselho Federal e de todas as 27 seccionais, remetem a grupos políticos.

“É institucionalmente usado para identificar a Ordem. Quando observamos, as cores da OAB são azul e vermelho, é uma cor universal que sempre usamos. Basta pesquisar”.

Marina enfatizou que trazer a política convencional para o âmbito da Seccional nunca fez parte do seu modo de agir e está bem longe da sua forma de fazer campanha entre a classe.

De acordo com ela, o foco é debater os problemas que atingem os advogados que atuam no Acre e apresentar soluções para que os colegas tenham plenitude no exercício profissional. A concorrente observou que essa tentativa faz parte de uma estratégia de confundir os eleitores e ocultar falhas da situação.

“O que se percebe é que 70% do que foi prometido na eleição passada não foi cumprido. Então, isso tudo serve para criar um pano de fundo para algo que não cumpriu, e também para querer confundir os nossos advogados, os nossos apoiadores, novamente com propostas ilusórias. Enviar ofício para pedir isso ou aquilo não é cumprir a promessa. Cumprir promessas é quando você é efetivo, é quando você cumpre aquilo que disse que iria fazer. Isso sim, é cumprir”, pontuou ela.

Também participaram da entrevista o professor de Direito, Adriano Iurconvite, que concorre à vice-presidência da Seccional, a professora Maísa Bichara, a jovem advogada Milena Maia, que declarou apoio a eles por estar desacreditada.