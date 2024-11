“Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão”, foi um dos versos proferido pelo artista. A música, que acompanhou uma dança e uma performance no estilo único do cantor, foi acompanhada de mais falas dele na língua portuguesa.

“Oi, sumida. Bruninho é o máximo. Estou em BH agora. Eu quero você, gostosa. Eu quero você gostosa”, brincou o artista enquanto simulava uma conversa no telefone antes de começar uma de suas canções mais premiadas, ‘That’s What I Like’. O dono dos hits ‘24K Magic’, ‘Talking To The Moon’ e ‘Please Me’ está em solo belo-horizontino há dois dias, já andou de moto, já visitou os bares da capital e agora encerra sua passagem com o Mineirão lotado.