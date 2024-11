Caso Diddy: homem diz que foi dopado e acordou com rapper em cima dele

O rapper Sean “Diddy” Combs, que está preso desde o dia 16 de setembro, sob a acusação de tráfico sexual, abuso sexual e estupro por várias pessoas, foi alvo de cinco novos processos envolvendo agressão sexual.

Segundo a Revista People, uma das denúncias envolve um homem que tinha 39 anos na época do ocorrido e relatou ter sido drogado e estuprado em uma festa de Diddy na cidade de Nova York, em 2022. Segundo o periódico americano, o caso foi registrado no tribunal da cidade.

O homem teria comparecido à festa com amigos e ficou desorientado após beber algo, chegando a desmaiar. Quando recuperou a consciência momentos depois, estava em um “quarto escuro com paredes pretas e que tinha uma cama com lençóis pretos” e sentiu que Diddy estava em cima dele.

A denúncia do homem foi revelada junto a outros quatro novos relatos, todos feitos pelo mesmo advogado, Tony Buzbee, nessa terça-feira (19/11). Buzbee representa mais de 120 pessoas em processos contra Diddy.

Nas redes sociais, o advogado revelou que três das cinco denúncias envolvem homens e outras duas mulheres, e que eles esperam “abrir processos semanalmente nomeando o Sr. Combs, e outros como réus, enquanto continuamos a reunir evidências e preparar os autos”.

Sobre as novas acusações, um representante do rapper afirmou ao jornal USA Today: “Como sua equipe jurídica disse antes, o Sr. Combs tem total confiança nos fatos e na integridade do processo judicial. No tribunal, a verdade prevalecerá: que o Sr. Combs nunca abusou sexualmente ou traficou ninguém — homem ou mulher, adulto ou menor.”