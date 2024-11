Com 23 anos de carreira, Koyote retorna a Rio Branco para show no Baile do Havaí com novidades ao ContilNet

O 61º Baile do Havaí, realizado no Maison Borges, trouxe uma noite de música e energia com a apresentação do cantor Koyote. Em sua terceira passagem por Rio Branco, o artista baiano, já conhecido pelo público acreano, trouxe seu carisma e presença de palco, garantindo uma noite memorável ao público do evento.

Em entrevista exclusiva à coluna Douglas Richer, do ContilNet, Koyote falou sobre o carinho que tem pelo Acre e compartilhou detalhes de sua agenda para o fim de ano. “Nossa agenda já está bem lotada; novembro e dezembro estão completamente fechados. Vamos estar na região de Minas para o Réveillon, prontos para começar o ano com tudo,” disse o cantor, que também adiantou que está trabalhando em novos lançamentos para o próximo ano.

Com uma trajetória marcada por grandes sucessos, Koyote ganhou projeção nacional e internacional após sua passagem por bandas como Hit do Povo e, especialmente, a banda Luxúria, onde conquistou o público com hits como “Gordinho Gostoso” e “Vida Mais ou Menos”.

O início de sua carreira solo foi impulsionado pelo sucesso “Uba Uba Ubaê” e pela faixa “Bumbum que Balança,” que rapidamente ultrapassou um milhão de visualizações no YouTube. Mais recentemente, Koyote brilhou no carnaval de Salvador com o projeto “Ensaios de Verão em Salvador,” onde comandou um trio elétrico para uma multidão, e foi reconhecido com o troféu Oscar Marques Folia como cantor revelação em 2019.

Mantendo o ritmo, Koyote planeja novos projetos para seus fãs, incluindo o lançamentos, que promete novos hits. Veja o vídeo: