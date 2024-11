Com Fábio na presidência, oposição e ‘novatos’ devem lançar chapa para disputar Mesa Diretora

O vereador Fábio Araújo, do MDB, confirmou à coluna que será candidato à presidência da Câmara Municipal de Rio Branco para a próxima legislatura. Nos últimos anos, ele foi um dos poucos nomes que faziam a composição do bloco de oposição ao prefeito Tião Bocalom na Casa.

Ele afirmou ainda que o bloco já iniciou conversas com os vereadores novatos na Casa para montar uma chapa que vai disputar todos os cargos da Mesa Diretora.

“Sou candidato a presidente pelo Bloco de Oposição e estamos conversando com os demais partidos e com os vereadores novatos. Com certeza vamos montar uma chapa para concorrer à presidência”, disse à coluna.

Se isso acontecer, será a primeira vez em várias legislaturas em que o bloco de oposição terá uma candidatura na disputa pela presidência da Câmara de Rio Branco.

Novatos na disputa

Nas últimas semanas os vereadores eleitos por partidos pequenos e com pouca projeção, haviam se reunido para tratar sobre a construção de uma chapa para disputar a Mesa Diretora.

São eles: Leôncio Castro (PSDB), Zé Lopes (Republicanos), Marcio Mustafa (PSDB), Moacir Júnior (SD) e João Paulo Silva (Podemos).

Não seria surpresa se estes, por falta de espaço nas chapas dos partidos grandes na Casa (PL, PP e UB), decidissem se unir à chapa da Oposição.

Quem poderá se juntar à Oposição?

O MDB – de Marcus Alexandre -, principal partido de oposição à gestão Bocalom, conseguiu eleger 3 vereadores – Neném Almeida, Eber Machado e Fábio Araújo – que deverão ser os nomes principais do Bloco de Oposição na Casa.

Quem deverá se juntar ao grupo é o único vereador eleito do PT, André Kamai.

Só com esses quatro, a oposição de Bocalom praticamente dobrou em relação à legislatura passada. Se conseguir incluir os novatos independentes, o número salta para 9.

Disputa acirrada

Com Fábio Araújo no jogo, a disputa pela Presidência da Câmara chegou a 6 nomes colocados à disposição. A partir de agora, vale o poder de articulação e persuasão de cada um.

Trabalho para o mestre

Só no Progressistas há 3 nomes: Bruno Moraes, Samir Bestene e Elzinha Mendonça.

Dizem as más línguas que Samir já está sacramentado como candidato. Só é necessário avisar isso a Elzinha, que disse que não arreda o pé da candidatura. Esse imbróglio é trabalho para o maior articulador do partido, o mestre Lívio Veras.

Bocalom e Alysson

A união do prefeito e do vice-prefeito também deverá ser colocada em cheque em toda essa história. Enquanto Bocalom mira para emplacar Joabe Lira como presidente, Alysson deverá apoiar o primo, Samir.

Os dois precisam dançar a mesma música, se não, deverão presenciar o primeiro racha entre os dois.

E o Neném?

Em toda essa situação quem mais sairá prejudicado é o atual presidente, Raimundo Neném, que parece não ter o apoio nem da base de Bocalom, nem da oposição. Dificilmente será reconduzido à presidência. Vale lembrar que ele é do mesmo partido do prefeito.