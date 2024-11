Com novo aumento, litro da gasolina no interior do Acre chega a quase R$ 8

A população de Sena Madureira passou a sentir mais um peso no bolso recentemente em decorrência do aumento no preço dos combustíveis. Para se ter uma ideia, o litro da gasolina chega a custar 7,65 reais. Em determinado posto da cidade, o aumento foi de 40 centavos.

Nesse sentido, é importante que o consumidor possa pesquisar, pois há uma variação no preço a depender do posto de combustível. O valor mais elevado em Sena Madureira é de 7,65 reais. No entanto, em alguns postos é possível encontrar a gasolina a 7,44 reais. “De qualquer maneira, a situação é complicada. Muito difícil manter uma motocicleta ou um carro nessas circunstâncias”, comentou o autônomo Felipe Souza.

Quem mora na zona rural e utiliza motor nas embarcações também sente o impacto do aumento. “É difícil e o pior é que não sabemos mais a quem recorrer”, destacou Sérgio Leite, residente no rio Iaco.

Com o aumento no preço dos combustíveis, aumentou também a passagem de táxi entre Sena Madureira e Rio Branco. Antes, custava 70 reais. Agora, custa 80 reais.