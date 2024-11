Com o fim da ‘gotinha’, governo adota novo esquema contra a ‘pólio’ no Acre; veja o calendário

Na última semana, o Ministério da Saúde decidiu substituir as duas doses de reforço com vacina oral poliomielite bivalente (VOPb), a famosa ‘gotinha’, pela injetável para proteção contra a poliomielite.

A mudança marca o fim da famosa “gotinha” da vacina oral bivalente (VOPb), substituindo-as por uma única dose da VIP, que é trivalente e oferece uma proteção mais completa, prevenindo contra os três tipos de poliovírus.

No Acre, os percentuais de imunização foram de 74,35% para a VIP e 60,34% para a VOP.

O esquema vacinal passa a ser:

2 meses – 1ª dose;

4 meses – 2ª dose;

6 meses – 3ª dose;

15 meses – dose de reforço.

A coordenadora do Programa Nacional de Imunização (PNI) no Acre, Renata Quiles, ressaltou o compromisso do Estado em aumentar a adesão à vacinação e proteger a população infantil. “Nosso objetivo é garantir que nenhuma criança fique desprotegida. Estamos intensificando campanhas e parcerias, para alcançar a meta de 95% de cobertura vacinal no Acre, e acreditamos que a vacina inativada trará mais segurança e eficácia na prevenção da poliomielite”, destacou.

Metas da cobertura vacinal

Atualmente, há cerca de 38 mil salas de vacinação nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em todo o país. A meta do Ministério da Saúde é que a cobertura vacinal alcance 95% até o fim deste ano, diz a Assessoria.

Em 2023, a cobertura da VIP foi de 86,5% e a de VOP 78,2%, segundo as informações contidas na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).