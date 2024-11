Concurso TRT 10: contrato com Cebraspe é assinado e tem edital iminente

Foi publicado, no Portal Nacional de Contratações Públicas, o contrato que oficializa o Cebraspe como banca organizadora do concurso TRT 10 (Tribunal Regional do Trabalho da 10° Região)!

Com o contrato publicado, a expectativa fica apenas pela publicação do edital. Serão ofertadas oportunidades em cadastro reserva para os cargos de Analista e Técnico Judiciário, nas seguintes especialidades:

Analista Judiciário

Analista Judiciário – Área Judiciária- Sem Especialidade

Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade: Oficial de Justiça e Avaliador Federal

Analista Judiciário – Área Administrativa – Especialidade: Contabilidade

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Arquivista

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Arquivologia

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Comunicação Social

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Enfermagem do Trabalho

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Engenharia Civil

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado- Especialidade: Estatística

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: História

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Medicina (Cardiologia)

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Serviço Social

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Tecnologia da Informação

Técnico Judiciário

Técnico Judiciário – Área Administrativa – Sem Especialidade

Técnico Judiciário – Área Administrativa – Especialidade: Agente da Polícia Judicial

A previsão é de que 55 mil candidatos estejam inscritos no certame. Os aprovados irão receber os seguintes salários iniciais:

Analista Judiciário: R$ 13.994,78

Analista Judiciário – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal: R$ 16.035,69

Técnico Judiciário: R$ 8.529,65

O contrato que oficializa o Cebraspe como banca do concurso TRT 10 pode ser conferido na íntegra!

Etapas e provas do concurso TRT 10

Segundo o projeto básico do concurso TRT 10, os candidatos serão avaliados pelas etapas abaixo:

Prova objetiva

Prova discursiva

Teste de Aptidão Física (apenas Técnico Judiciário – Área Administrativa – Especialidade: Agente da Polícia Judicial)

A prova objetiva irá contar com 120 questões de Certo/Errado, sendo 70 de conhecimentos específicos e 50 de conhecimentos gerais. A prova discursiva será composta por:

Uma questão discursiva de Conhecimento Específicos, em até 30 linhas, para Analista Judiciário

Uma redação de Tema da Atualidade, em até 30 linhas, para Técnico Judiciário

Veja o número de provas discursivas que serão corrigidas:

O cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa – Especialidade: Agente da Polícia Judicial terá a etapa de Teste de Aptidão Física, que contará com as seguintes atividades:

Teste em barra fixa

Teste de flexão abdominal

Corrida de 12 minutos

Resumo do concurso TRT 10