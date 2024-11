Cruzeiro renova parceria com Adidas em ‘maior contrato da história do clube’

O Cruzeiro anunciou a renovação do contrato com a Adidas nesta sexta-feira (1º). O clube e a fornecedora esportiva alemã firmaram novo acordo até 2030.

Os valores não foram revelados, mas o Cruzeiro afirma ter assinado o ‘maior contrato de patrocínio de material esportivo’ de sua história.

O vínculo contempla todas as categorias do Cruzeiro. Sendo assim, futebol profissional, feminino e de base terão materiais assinados pela empresa alemã. A Adidas patrocina o Cruzeiro desde 2020. O contrato, firmando naquela oportunidade, iria até o final de 2025.

O acordo foi remodelado em 2022, na gestão de Ronaldo Fenômeno como sócio majoritário da Sociedade Anônima de Futebol (SAF). À época, o contrato foi considerado nocivo ao clube.

Pedrinho, atual gestor da SAF, comemorou a renovação. O empresário revelou ter ficado satisfeito com o novo contrato.

“Para nós, é motivo de muita alegria o anúncio da extensão da nossa parceria com a adidas. Todas as negociações aconteceram de maneira muito positiva, afinal, as duas partes tinham a mesma intenção de continuar com essa união. Ficamos muito satisfeitos com o resultado final do novo contrato e, por isso, ressaltamos a confiança da adidas no projeto que temos para o clube. Tenho certeza que teremos ainda mais sucesso juntos”, disse.

Olivier Gianina, diretor-geral da Adidas Brasil, também comentou a renovação.

“É motivo de muito orgulho para a adidas a renovação do nosso vínculo junto ao Cruzeiro, ultrapassando a expressiva marca de uma década de parceria. Valorizamos relações sólidas, de longo prazo, e estamos certos de que seguiremos construindo em conjunto o brilhante futuro do Cruzeiro ao lado das três listras”, destacou.

Adidas e Cruzeiro

Esta é a segunda passagem da Adidas como fornecedora esportiva do Cruzeiro. A empresa alemã patrocinou o clube no final dos anos 1980. Antes da chegada da Adidas, o Cruzeiro tinha contrato com a Umbro.